London püüab bussijuhte koroonaviiruse eest kaitsta

Linnapea Sadiq Khan, kelle isa oli bussijuht, avaldas ohvritele austust ja andis teada, et nüüdsest ei saa reisijad enam esiukse kaudu bussi siseneda.

«Mu süda valutab 20 Londoni bussitöötaja pärast, kes on kaotanud elu COVID-19-le. Need oleks võinud sama hästi olla ka minu isa ja tema sõbrad,» kirjutas Khan Twitteris.

«Meie transporditöötajad on kangelased ja me peame tegema kõik, et neid kaitsta.»

Linnapea liitus leinaseisakus ametiühinguga Unite, kes nõuab 20 000 Londoni bussijuhile ja muule transporditöötajate tõhusamat kaitset.

Suurbritannias on koroonaviiruse tõttu surnud ligi 14 000 inimest, London on haiguspuhangu eesliinil.

Pärast üleriigiliste piirangute kehtestamist märtsis on bussireisijate arv Londonis kahanenud 85 protsendi võrra.

Bussid ja rongid siiski sõidavad, et töötajad, kel vaja, saaksid tööle minna. Koroonaviiruse tagajärjel on surnud ka neli metroo-ja raudteetöötajat.

Londoni transpordiamet on juba juurutanud uue busside puhastamise režiimi, bussijuhile lähimad istekohad on nööriga tõkestatud ja juhid istuvad läbipaistva kaitseekraani taga.

Esmaspäevast alates on uue meetmena suletud busside esiuksed, reisijatel tuleb siseneda ja väljuda keskmise ukse kaudu.

Bussijuhtide kaitseks on pakutud mitmesuguseid vahendeid, sugugi kõik ei ole töötajatele meeltmööda.

Nii teatas ametiühing RMT, et üks Edela-Inglismaa bussioperaator vastas tema nõudele kaitsevahendeid rakendada sellega, et riputas juhikabiini ette asja, «mida oleks kõige õigem nimetada dušikardinaks».

Juhid kurtvat, et kardin on õhuke ja reisijad tõmbavad seda kogu aeg eest ära, et bussijuhiga rääkida.