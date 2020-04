Venemaal on tuvastatud üle 32 000 koroonaviirusesse nakatunu

Ametlike andmete põhjal on üle poole uutest haigusjuhtudest registreeritud Moskvas ja selle ümbruses.

Venemaal on koroonaviiruse tõttu surnud 273 inimest, neist 41 viimase ööpäeva jooksul.

Putin ütles televisioonis edastatud videokonverentsil: «Epideemia levikuga seotud ohud on endiselt väga suured, ja mitte ainult Moskvas, vaid paljudes Venemaa regioonides.»

Moskva linnapea Sergei Sobjanin raporteeris reedel, et mõne nädalaga on valminud 500 voodikohaga haigla, mis hakkab esmaspäeval patsiente vastu võtma.

Putin rõhutas aga, et kõik regioonid peavad olema sama hästi valmistunud. Mitme oblasti kubernerid on kurtnud aparatuuri ja spetsialistide puuduse üle.

Vladimiri oblasti kuberner Vladimir Sipjagin ütles, et 1,39 miljoni elanikuga piirkonnal on ainult 71 hingaisaparaati ja reanimatsiooniarste on vajalikust poole vähem.