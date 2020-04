Koroonaviirus sunnib 4,5 miljardit inimest kodus istuma

AFP andmebaasi põhjal puudutavad liikumispiirangud 4,5 miljardit inimest, mis on umbes 58 protsenti maakera rahvaarvust. ÜRO andmetel elab maailmas 7,79 miljardit inimest.

Neist enamikul ehk vähemalt 2,93 miljardil inimesel 66 riigis ja territooriumil ei ole muud võimalust - nad on kohustatud kodus istuma.

Euroopas on liikumiskeelu kehtestanud Suurbritannia, Prantsusmaa, Itaalia, Hispaaia ja suur osa Venemaast. Aasias on kodudesse suletud India, Nepali, Sri Lanka, Usbekistani, Indoneesia pealinna Jakarta ja poole Filipiinide elanikud.

Lähis-Idas on liikumiskeeld kehtestatud Iraagis, Iisraelis, Jordaanias ja Saudi Araabias, Aafrikas Marokos, Rwandas, Lõuna-Aafrika Vabariigis, Zimbabwes ja Nigeeria suuremates linnades.

Piirangud kehtivad suures osas Ühendriikidest ning Argentinas, Boliivias, Colombias, Peruus ja Venezuelas. Lukus on ka Uus-Meremaa.

Enamikul juhtudest on inimestel lubatud minna tööle, toidupoodi ja apteeki.

Vähemalt 15 territooriumil ühtekokku 1,03 miljardi elanikuga soovitatakse inimestel koju jääda, kuid lausa ei sunnita. Sellised riigid on Mehhiko, suur osa Brasiiliast, Kanada, Saksamaa, Iraan, Jaapan, Šveits ja Uganda.

Vähemalt 25 riigis ja territooriumil, kus elab kokku 500 miljonit inimest, on kehtestatud öine liikumiskeeld. See meede on levinud Aafrikas ja Ladina-Ameerikas.