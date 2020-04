ÜRO peasekretär loodab üleilmsetele pingutustele vaktsiini loomisel

«Meil on vaja üleilmset koalitsiooni COVID-19 vaktsiini loomise jaoks. Vaktsiin peab olema kättesaadav kõikidele ja kõikjal ning taskukohase hinnaga,» kirjutas Guterres sotsiaalmeedias.

Eksperdid on korduvalt märkinud, et just vaktsiin vabastab lõpuks planeedi COVID-19 koroonaviiruse pandeemiast. Paljud suured ettevõtted töötavad parajasti vaktsiini kallal.