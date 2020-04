USA president teatas 19 miljardi eraldamisest põllumajandusele

Põllumajandusminister Sonny Perdue ütles, et USA põllumajandustootjaid on muu hulgas tabanud järsk nõudluse muutus, kuna koolid ja restoranid on sulgenud uksed ning rohkem ameeriklasi sööb kodus. See on katkestanud toiduainete tarneahela ja sundinud põllumajandustootjaid paljudes kohtades hävitama piimatoodangut ja põllumajandussaadusi, millel enam ostjaid pole.