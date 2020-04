Trump kannustas «vabastama» kolm koroonapiirangutega osariiki

Trump avaldas neljapäeval kolmeosalise plaani USA majanduse järkjärguliseks avamiseks, sest koroonapandeemiast hoolimata. Kava on soovituslikku iseloomuga ega kohusta osariikide kubernere, kes langetavad ise otsus, millal on õige aeg piiranguid leevendada.

«VABASTAGE MINNESOTA!» «VABASTAGE MICHIGAN!» «VABASTAGE VIRGINIA!» säutsus president ja andis tuld ka New Yorgi kubernerile Andrew Cuomole, kes on föderaalvalitsuse samme kritiseerinud.

President väitis reedel, et ühe partei hääled on levitanud «valet ja eksitavat informatsiooni» riigi testimisvõimekuse kohta. «Aga me aitame New Yorgil ja kõigil teistel osariikidel testimises veelgi paremaks saada,» lubas ta lahkesti.