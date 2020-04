USA-le teevad muret küberrünnakud Tšehhi haiglatele

Viimastel päevadel on üritatud küberrünnakuid mitmele Tšehhi haiglale, kuid seni ei ole ükski õnnestunud.

«Praegu on olukord rahulik, on olnud üksikuid vahejuhtumeid, mis on aga tõrjutud,» ütles Tšehhi tervishoiuminister Adam Vojtěch.