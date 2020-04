Saksamaale jõudis 47 Kreeka põgenikelaagrite last

Siseminister Horst Seehofer ütles, et laste Saksamaale toomisele eelnes kuudepikkune ettevalmistustöö ja läbirääkimised teiste Euroopa riikidega.

Ta avaldas lootust, et ka teised riigid hakkavad põgenikelaagritest vanemateta alaealisi vastu võtma.

Saksamaale jõudnud lapsed on Afganistanist, Süüriast ja Eritreast. Neli neist on tüdrukud ning rühmas on mitu õde-venda.