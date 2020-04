Kanada-USA piir jääb kinni veel üheks kuuks, et võidelda koroonaviiruse leviku vastu, teatas Kanada peaminisetr Justin Trudeau laupäeval.

«See on tähtis otsus, ja see hoiab inimesed mõlemal pool piiri tervena,» ütles Trudeau ja lisas, et mõlemad riigid olid üksmeelel meetme jätkamises.