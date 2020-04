New Yorgi osariik: koroonasurmade arv oli viimase kahe nädala madalaim

New Yorgi meditsiinitöötaja žestikuleerib fotograafile.

USA New Yorgi osariigis registreeriti reedel alla 550 koroonasurma, mis on viimase rohkem kui kahe nädala madalaim näitaja, ütles kuberner Andrew Cuomo laupäeval, hoiatades samas, et kriis pole kaugeltki möödas.