Soomlased on lootusrikkad, ent pea pooled koroonakriisi tõttu stressis

Kodanikelt küsiti ka, kuivõrd palju muret on koroonaepideemia ja selle mõjud tekitanud. Enam kui pooled ehk 52 protsenti vastanud andsid vastuseks alla viie. Mida väiksema hinde vastanu andis, seda suurem oli mure.

Kolmveerand küsitletuist oli seda meelt, et Soome võimud olid koroona sarnase epideemia tulekuks valmis vähemalt rahuldavalt. Ühe- ja kahepunktiseid vastuseid oli vaid kaks protsenti.

Kodanikud on küsitluse põhjal võtnud ametiisikute juhtöörid vastu suhteliselt hästi. Koguni 96 protsenti vastas, et on järginud antud juhtnööre hästi või üsna hästi.