Allikad: Afganistani presidendipalee töötajad on nakatunud viirusega

«Umbes kakskümmend inimest on nakatunud COVID-19-sse presidendipalees. Kuid sellest vaikitakse, et mitte tekitada paanikat,» ütles ametnik.

Pealinnas Kabulis on kehtestatud koroonaviiruse tõttu liikumispiirangud, mida võimud hiljuti kolme nädala võrra pikendasid. Kõik valitsusasutuste kontorid on suletud.

Afganistan on ametlikult teatanud vaid 933 uue koroonaviiruse nakkusjuhtumist ja 33 surmajuhtumist. Riigil on aga piiratud võimekus haiguse testimisel, mille tõttu väidavad vaatlejad, et tegelik COVID-19 haigete arv on palju suurem.