Iisrael leevendab mõningaid pandeemia erimeetmeid

Iisraelis sai esimene COVID-19 nakkusjuhtum kinnitust 21. veebruaril. Laupäevase seisuga on riigis kinnitust saanud 13 107 nakkust ja 158 surmajuhtumit.

Enam kui 3000 koroonaviiruse patsienti on Iisraeli ametnike sõnul paranenud ja haiglast koju lubatud.

Viimase paari päeva jooksul on uute juhtumite arv kahanenud.

"Tähtis on rõhutada, et selle näol pole tegemist väljumisstrateegiaga, me ei naase tavapärasesse olekusse," ütles rahandusministeeriumi peadirektor Shai Babad.