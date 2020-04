Deepwater Horizoni õnnetusest möödub kümme aastat

Naftatööstuse liidrid ja valitsusametnikud on rõhutanud, et nende eesmärgiks on välistada British Petroleumi naftaplatvormil toimunud õnnetuse kordumine, kirjutas Associated Press. Plahvatuse tagajärjel voolas Atlandi ookeani 134 miljonit gallonit naftat. Seda peetakse USA ajaloo suurimaks keskkonnakatastroofiks.

Naftareostusest hoolimata on USA presidendi Donald Trumpi ametiajal leevendatud piiranguid puurimisele, eesmärgiga toodangut suurendada. Viimastel aastatel on vähenenud ka platvormide inspektsioonide arv, teatas AP, viidates valitsuse ametlikele andmetele. Ametnike sõnul on aga suurendatud elektrooniliste andmete, ohutussüsteemide ja puurimisriistvara komponentide kontrolli.

Naftafirmad tegelevad tänapäeval puurimisega rannikust kaugemal ja sügavamates vetes ning seega töölistele ohtlikemates tingimustes. Naftat pumbatakse kõrgema rõhu all ja selle temperatuur võib ulatuda üle 177 kraadi Celsiuse järgi, kirjutas AP.

Hoolimata ligi kahest miljardist dollarist, mida naftatööstus on investeerinud ohutustehnikasse, et vältida sarnast katastroofi nagu BP platvormil, väidavad mõned ametnikud ja keskkonnaeksperdid, et normiks on pigem ohutusnõuetest taganemine.

«Ma olen mures, et (energia)tööstus pole oma õppetunde täielikult kätte saanud, et me oleme libisemas tagasi,» ütles Marylandi Ülikooli õppejõud Donald Boesch, kes kuulus ka Deepwater Horizoni plahvatust uurinud föderaalkomisjoni.

Pärast katastroofi lõid naftafirmad hädaabiorganisatsiooni Marine Well Containment Co., millel on alused ja vahendid uuele võimalikule õnnetusele reageerimiseks.

Briti naftafirmale BP läks naftareostuse kõrvaldamine, trahvid, hagid ja muud kulutused maksma üle 69 miljardi dollari.

Tööstuse väitel peegeldab inspektsioonide vähenemine alates 2014. aastast ligi 20 protsendi võrra seda, et nüüd mõjutab naftaplatvormidel ohutust oluliselt keerukamad süsteemid ning et aktiivseid platvorme on vähemaks jäänud.

USA ajaloo rängim naftareostus sai alguse 20. aprillil, kui BP renditud naftaplatvormil Deepwater Horizon toimus 11 inimese elu nõudnud plahvatus ja see kaks päeva hiljem Louisiana osariigi rannikust umbes 80 kilomeetri kaugusel põhja vajus.