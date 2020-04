Tšaadis leiti vangikongist surnuna 44 terrorikahtlusalust

«Nende kõhust leiti mürgist ainet. Kas see oli kollektiivne enesetapp või midagi muud? Me otsime veel vastuseid,» ütles ta.

Üks vangidest toimetati neljapäeval haiglasse, kuid tema seisund on paranenud ja ta viidi ülejäänud 13 vangi juurde, kelle tervis on väga hea, lisas minister.

Viimased lahingud Boko Harami vastu on nõudnud enam kui tuhande džihadisti elu, samuti on hukkunud 52 Tšaadi sõdurit, ütles Tšaadi armee pressiesindaja. Sõjaväeoperatsioon algas 31. märtsil ja kestis 8. aprillini. See järgnes rünnakule Tšaadi sõdurite vastu Bohoma piirkonnas, milles hukkus peaaegu sada sõjaväelast. Tegemist on Tšaadi armee ajaloo suurima kaotusega ühe päeva jooksul.