Õigeusukirikud olid ülestõusmispühade ajal inimestest tühjad

Petšerski suurklooster, mis on üks Kiievi suurimaid turismiatraktsioone maa-aluse katakombide võrgustiku tõttu, on karantiini tõttu suletud. Enam kui 90 kloostris elaval mungal on tuvastatud koroonaviirus, neist vähemalt kaks on surnud, kirjutas Associated Press.