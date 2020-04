Wuhani labori direktor eitab seost koroonaviiruse puhanguga

Maailm nõuab Hiina võimudelt üha häälekamalt pandeemia kulu läbipaistvat käsitlemist ja USA on asunud uurima, kas viirus pärineb tõepoolest Wuhani viroloogiainsituudi bioohutuslaborist.

Hiina teadlased on öelnud, et viirus kandus tõenäoliselt Wuhani loomaturul mõnelt metsloomalt inimesele.

Asjaolu, et samas linnas asub viroloogiainstituut, milles tegutseb ohtlike viirustega töötav labor P4, on aga soodne pinnas vandenõuteooriatele.

Labori direktor Yuan Zhiming ütles laupäeval usutluses Hiina riigimeediale, et viirus ei saanud mingil juhul tema laborist tulla.

Yuan vastas kindla eiga ajakirjanike küsimusele, kas viirus võis pärineda tema instituudist. «Ma tean, et see on võimatu,» ütles ta.