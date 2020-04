Putin: lääs takistab postsovetliku ruumi integratsiooni

Usutluses telesaatele «Moskva.Kreml» ütles Putin, et «lääne kolleegid» on ilmutanud tõrksust isegi «rääkimise suhtes liiduga, mis on majanduslik, mitte poliitiline või sõjaline».

«Nad ei soovi, et nende konkurent ilmutaks mingit kasvu või suurendaks potentsiaali. Kuid just seda me tõesti tahame, sest see on tee meie inimeste heaolule,» pajatas Putin mullu 1. oktoobril salvestatud intervjuus, mis anti esmakordselt eetrisse alles sel pühapäeval.