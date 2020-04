Türgi: Erdoğan ja Trump lubasid teha viiruskriisis tihedat koostööd

Türgi presidendikantselei kohaselt tehaks koostööd koroonaviiruse ohu tõttu avalikule tervishoiule ja majandusele.

Tegemist on NATO liikmesriikide vahelise solidaarsusvaimu paratamatusega, seisis avalduses.

Liidrid pidasid telefonikõne maha ka märtsi lõpus.

USA käes on liidripositsioon COVID-19 ohvrite ja nakkuste arvus, samas Türgi on sünges statistikas seitsmendal kohal, selgub Johns Hopkinsi ülikooli kogutud andmetest. Nüüdseks on juba mõlemad riigid möödunud ametliku statistika järgi Hiinast, kus surmav viirus alguse sai.

Türgi tervishoiuminister ütles, et pühapäeva seisuga on riigis surnud 2017 inimest, samas nakatunute koguarv on 86 306.

Türgi kinnitatud juhtumite arv on ületanud nüüdseks ka naaberriigi Iraani oma.

Minister lisas, et seni on tervenenud 11 976 inimest, neist 1523 viimase ööpäeva jooksul.