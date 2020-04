Kanada politsei: Nova Scotia tulistamises hukkus vähemalt 10 inimest

Ametnikud ütlesid veidi varem, et 51-aastane mees asus valimatult inimesi tulistama ning ohvreid on mitu, kaasa arvatud naissoost politseinik.

Politsei teatas esialgu, et kahtlusalune on kinni peetud ühes bensiinijaamas, veidi hiljem täiendati, et ta suri.

Kahtlusalune tuvastati kui Gabriel Wortman, kelle leidsid kuningliku Kanada ratsapolitsei (RCMP) liikmed Enfieldi bensiinijaamast, pealinna Halifaxi lähistel.

«Suurusjärgus 10 inimest on tapetud,» ütles RCMP ülem Chris Leather. «Me usume, et tegu on ühe inimesega, kes on vastutav kõigi tapmiste eest ning et ta liikus läbi provintsi põhjaosa üksinda ning pani toime nähtavasti mitu mõrva.»

Riigipolitsei ülem Brian Sauvé ütles, et ohvrite seas oli üks politseinik ning üks politseinik on haavatud.

«Loendamatu hulk peresid leinab täna,» ütles RCMP asevolinik Lee Begerman.

Surnud politseinik on konstaabel Heidi Stevenson, kahe lapse ema, kel oli ratsapolitseis 23 aastat staaži.

Politsei pole rünnaku motiive avaldanud. Hommikul oli sündmuskohal bensiinijaamas arvukalt politseiautosid. Kollased politseilindid piirasid tankureid ning hõbedast maasturit uurisid eksperdid.

Vahejuhtum leidis aset Portapique'i väikelinnas, kus politsei kutsus inimesi uksi lukustama ning keldrites püsima.

Piirkonna elanikud teatasid ka mitmest põlengust, kuid politsei ei kinnitanud vahetult üksikasju.

«Tegu on ühe kõige arutuma vägivallateoga meie provintsi ajaloos,» ütles Nova Scotia peaminister Stephen McNeil.

Tema sõnul on see täiendav «raske koorem» niigi keerulises olukorras uue koroonaviiruse vastases võitluses. McNeili sõnul annab politsei hiljem pressikonverentsi.

Politsei teatas varem pühapäeval, et arvatav kahtlusalune sõidab autoga, mis näeb välja kui politseisõiduk ning mees kannab politseivormi. Hiljem öeldi, et ta sõidab ilmselt väikese hõbedase Chevrolet' maasturiga, liikudes lõuna suunas.

Politsei märkis, et tegu ei ole RCMP töötaja ega politseinikuga.

Provintsi politsei pressiesindaja kapral Lisa Croteau ütles, et politseile laekus esimene teade relvadega isikust kell 22.30 laupäeva õhtul (Eesti aja järgi kell 02.30 pühapäeval) ning et juurdlus liikus kiirelt aktiivse tulistamise juurdluse faasi.

«Avaldan sügavat kaastunnet kõigile sellest kohutavast olukorrast puudutatutele,» ütles Kanada peaminisrer Justin Trudeau.

Linnakese elanik Christine Mills ütles, et tegu oli äärmiselt hirmutava ööga kogukonnas, kus hambuni relvastatud politseinikud patrullisid tänavaid ning kus hommikuks lendasid kahtlusaluse otsingutel helikopterid.

Colchesteri maakonnavalitsuses Portapique'i linna esindav rahvasaadik Tom Taggart ütles, et tavapäraselt vaikne ja rahulik elurajoon on juurteni raputatud.

«Tegemist on täiesti imelise, rahuliku ja vaikse kogukonnaga ning paljas mõtegi sellest, et midagi taolist võiks meie kogukonnas juhtuda, on täiesti uskumatu,» ütles Taggart telefoni vahendusel Bass Riverist, mis jääb liikumiskeelu saanud ala lähistele.

Gabriel Wortman töötas Dartmouthis hambatehnikuna, selgub Nova Scotia hambatehnikute ühenduse veebiküljelt. RCMP väljastatud kahtlusaluse foto sarnaneb videomaterjaliga, millel CTV Atlantic usutleb üht hambatehnikut aastal 2014.