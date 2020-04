Kanada viimase 30 aasta rängimas tulistamises hukkus 13 inimest

Hukkunute seas on ka naispolitseinik ning arvatav märatseja ise.

Politsei teatas varem, et Wortmani tabasid kuningliku Kanada ratsapolitsei (RCMP) liikmed Halifaxi lähistel Enfieldis asuvas bensiinijaamas, veidi hiljem täiendati teadet üksikasju täpsustamata, et kahtlusalune suri.

RCMP pressiesindaja Daniel Brien kinnitas 13 inimese surma, lisaks nendele ka arvatava tapja oma. Brien ei välistanud, et ohvrite hulk võib veel kasvada.

Ainuüksi praegustele andmetele tuginedes läheb kurbmäng kirja kui üks ohvriterohkemaid riigi ajaloo massitulistamisi, mis on Kanadas võrdlemisi harv nähe, erinevalt tugeva relvakultuuriga naaberriigi USA-ga võrreldes.

Kanadas on ebaseaduslik registreerimata käsitulirelva või igasuguse kiirtulega relva omamine. Samuti tehakse relva ostmisel põhjalik taustakontroll, mis tähendab kuritegeliku mineviku kontrollimist, abikaasale relvaostust teatamist, kaht soovitajat, riskianalüüsi ja vastavat väljaõpet.

Riigipolitsei ülem Brian Sauvé ütles varem, et ohvrite seas oli üks politseinik ning üks politseinik on haavatud.

Surnud politseinik on konstaabel Heidi Stevenson, kahe lapse ema, kel oli ratsapolitseis 23 aastat staaži.

«Tegu on ühe kõige arutuma vägivallateoga meie provintsi ajaloos,» ütles Nova Scotia peaminister Stephen McNeil.

Tema sõnul on see täiendav «raske koorem» niigi keerulises olukorras uue koroonaviiruse vastases võitluses. McNeili sõnul annab politsei hiljem pressikonverentsi.

Politsei teatas varem pühapäeval, et arvatav kahtlusalune sõidab autoga, mis näeb välja kui politseisõiduk ning mees kannab politseivormi. Hiljem öeldi, et ta sõidab ilmselt väikese hõbedase Chevrolet' maasturiga, liikudes lõuna suunas.

Politsei märkis, et tegu ei ole RCMP töötaja ega politseinikuga.

Provintsi politsei pressiesindaja kapral Lisa Croteau ütles, et politseile laekus esimene teade relvadega isikust kell 22.30 laupäeva õhtul (Eesti aja järgi kell 02.30 pühapäeval) ning et juurdlus liikus kiirelt aktiivse tulistamise juurdluse faasi.

Linnakese elanik Christine Mills ütles, et tegu oli äärmiselt hirmutava ööga kogukonnas, kus hambuni relvastatud politseinikud patrullisid tänavaid ning kus hommikuks lendasid kahtlusaluse otsingutel helikopterid.

Colchesteri maakonnavalitsuses Portapique'i linna esindav rahvasaadik Tom Taggart ütles, et tavapäraselt vaikne ja rahulik elurajoon on juurteni raputatud.

«Tegemist on täiesti imelise, rahuliku ja vaikse kogukonnaga ning paljas mõtegi sellest, et midagi taolist võiks meie kogukonnas juhtuda, on täiesti uskumatu,» ütles Taggart telefoni vahendusel Bass Riverist, mis jääb liikumiskeelu saanud ala lähistele.