Paartuhat iisraellast avaldas Tel Avivis demokraatia kaitseks meelt

Meedia kohaselt reageeris Netanyahu jätkuvat võimuperioodi hukka mõistva ühenduse Must Lipp Facebookis jagatud üleskutsele tulla piketeerima umbes 2000 inimest.

Iisraeli parlament sai president Reuven Rivlinilt neljapäeval ülesande moodustada valitsus, kui knesseti spiikri Gantzi ja Netanyahu vahelised kõnelused polnud südaööni pikendatud tähtajaks tulemusi toonud. Kuid telgitagustes läbirääkimised kahe liidri vahel jätkusid.

Iisraeli sügavalt lõhestunud 120-liikmeline parlament ei ole suutnud leida selget teed stabiilse valitsuse moodustamiseks, seega antud sündmuste käik võib Iisraeli viia riigi ajaloo raskeima poliitilise kriisini.

Gantz ja Netanyahu võivad endiselt leppida kokku erakorraliseks ühtsusvalitsuseks, et aidata Iisraelil vastu seista COVID-19 pandeemiale, kuid see on lahendus, millele meeleavaldajad teravalt vastu seisid.

Kaitsvaid näomaske kandnud ja valdavalt musta riietunud protestijad jälgisid sotsiaalse distantseerimise reegleid, mille võimud on kehtestanud.

«Laske demokraatial võita,» seisis ühel plakatil. Mõne piketeerija näomaskile oli kirjutatud «kuritegevusminister», mis on ilmselge viide Netanyahu korruptsiooniasja peatsele kohtuprotsessile.

Paljud lehvitasid musti lippe kui ohu sümbolit Iisraeli demokraatiale.

«Korruptsiooni vastu ei saa võidelda seestpoolt,» ütles uus opositsiooniliider Yair Lapid oma endise liitlase Gantzi kohta. «Kui oled sees, siis oled osa sellest.»

Tema sõnul surid 21. sajandi demokraatiad seetõttu, et head inimesed vaikivad ja nõrgad inimesed annavad alla.

Gantz sai pärast 2. märtsi parlamendivalimisi, mis olid kolmandad tasavägised valimised vähem kui aasta jooksul, mandaadi moodustada stabiilne valitsuskoalitsioon.

Märtsi lõpus parlamendispiikriks valitud tsentristist Gantz lubas moodustada koos parempoolse Netanyahuga, kes on olnud võimul alates 2009. aastast, erakorralise ühtsusvalitsuse.

Seni Netanyahu peaministrina välistanud Gantz pidi lõpuks siiski järele andma ja teatas, et senine peaminister juhib vähemasti koroonakriisi jooksul ka uut valitsust. Esialgne tähtaeg oli esmaspäev.

Gantz ja Netanyahu kinnitasid esmaspäeval Rivlinile, et on kokkuleppele lähedal, ja said kolmapäeva südaööni lisaaega. Tähtajaks aga läbimurret ei sündinud, ehkki neljapäeval teatati ühisavalduses, et kõnelused jätkuvad.

Rivlin teatas neljapäeval aga ametlikult Gantzile, et tolle mandaat on läbi ning et usaldab valitsuse moodustamise ülesande knessetile.