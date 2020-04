Singapur on hädas viiruse levikuga võõrtööliste ühiselamutes

Kokku on riigis kinnitust leidnud üle 8000 koroonaviirusse nakatumise. Esmalt viiruse leviku piiramisel edukas Singapuris on praeguseks Kagu-Aasia suurim nakatumiste arv.

Tervisevõimud teatasid täna 1426 uuest nakatunust, tegemist on suurima nakatunute arvuga kasvuga Singapuris alates viiruspuhangu algusest. Kokku on riigis koroonaviirusse nakatunud 8014 inimest, Covid-19 on nõudnud 11 inimelu.