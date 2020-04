Tellijale

Süüdistustele annab hoogu fakt, et Gatesi heategevusfond on eraldanud koroonapandeemiaga võitlemiseks ja vaktsiini loomiseks 250 miljonit dollarit. Seetõttu leiab osa vandenõuteoreetikuid, et Gates isiklikult oli uue koroonaviiruse pandeemia puhkemise taga. Väidetakse, et Gatesi huvides on luua talle raha sisse toov vaktsiin, samuti süüdistatakse teda katsetes vähendada maailma elanike arvu.