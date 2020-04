Tänasest ei seila maailma meredel enam ükski ristluslaev

Üheks viimaseks kodusadamasse jõudvaks laevaks on MSC Magnifica, mis lahkus Euroopast jaanuaris ja oli jõudnud hetkeks, mil kogu maailm end viiruspuhangu tõttu sulgema hakkas, teise maailma otsa.

Ühel hetkel ei lubatud neid enam ühtegi sadamasse ja tänaseks on kruiisituristid, kes muidu harjunud pea iga päev mõnd uut sadamalinna külastama, viibinud merel kuus nädalat ilma, et nad vahepeal kordagi maad saanuks puudutada.

Olukord läks hullemaks 14. märtsil, mil laev pidi maabuma Tansaanias. Selleks hetkeks oli saarel tuvastatud kuus nakatunut ja kuigi reisijatel lubati maale minna, teadis kapten, et rahvas võib laeva kaasa tuua midagi enamat kui vaid suveniirid.

«Me otsustasime, et meie reisijate ohutuse tagamiseks on parem püsida laeva pardal,» rääkis kapten. «Oli selge, et meil polnud enam põhimõtteliselt mitte kusagile minna.»