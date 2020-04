Ühendriikides suri ööpäevaga viirusesse 1433 inimest

Tegemist on langusega võrreldes eelnenud ööpäevaga, mil suri 1997 inimest.

Ühendriikides on pandeemia algusest surnud 42 094 inimest, mis on selgelt suurim ohvrite arv maailmas.

Riigis on kinnitust leidnud 784 000 koroonaviirusesse haigestumist.

Üheks peamiseks haiguskoldeks oleva New Yorgi kuberner Andrew Cuomo teatas esmaspäeval, et osariigis suri 478 inimest, mis on viimase kahe nädala jooksul kõige väiksem arv.