Meedia: Kim Jong-un on pärast operatsiooni raskes seisus

Põhja-Korea liidri vanaisa sündis 108 aastat tagasi 15. aprillil ja see päev on tänini riigi poliitilise kalendri suurim tähtpäev - päikesepäev.

Kim Jong-uni probleemid südame-veresoonkonnaga on seotud suitsetamise, ülekaalu ja ületöötamisega, väidab Daily NK. Portaal lisas, et Põhja-Korea liider taastub protseduurist ühes villas Hyangsani piirkonnas.

Üks Lõuna-Korea allikas kinnitas CNN-ile eile, et riigi liidrid on teadlikud Kim Jong-uni tervislikust seisundist, aga Daily NK portaali väiteid ei saa ta kinnitada ega ümber lükata. Samas tõdes allikas, et Põhja-Korea liidri terviseprobleemid, mis on seotud suitsetamise ja ülekaaluga, on juba varem kinnitust leidnud.