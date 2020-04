Koroona sunnib esmakordselt pärast ilmasõda ära jätma kuulsa Oktoberfesti

Pärast Teist maailmasõda ei ole Oktoberfesti kordagi ära jäetud, küll on see aga juhtunud varem teiste epideemiate tõttu: 1854. ja 1873. aastal jättis õlletelgid tühjaks koolera.

Saksa õlletööstusele on hooaeg olnud väga halb. Oktoberfesti tühistamine annab järjekordse hoobi, mis tabab peale õlletööstuse ka gastronoomia- ja majutussektorit.

Humalakasvataja Adolf Schapfl räägib, et aprillis-mais seotakse taimed üles ja kui augustis saaki koristatakse, on need kasvanud mitme meetri kõrguseks.