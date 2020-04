Saudi Araabias hukati mullu rekordarv inimesi

«Surmanuhtlus on vastumeelne ja ebainimlik karistus, ja pole tõendeid selle kohta, et see aitaks kuritegevust ära hoida paremini kui hirm vanglakaristuse ees. Valdav osa riikidest on seda mõistnud ja on julgustav näha, et kogu maailmas on elluviidud surmanuhtluste arv languses,» ütles Amnesty Internationali teadur Clare Algar.