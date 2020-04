Itaalia kaalub piirangute leevendamist

Itaalia, kus on registreeritud rohkem koroonasurmasid kui üheski teises Euroopa riigis, on olnud 9. märtsist alates karantiinis, mõned regioonid kehtestasid liikumispiirangud juba varem.

Conte on keerulises olukorras, sest tuleb vältida uut nakatumislainet viirusesse, mille tagajärjel on Itaalias surnud üle 24 000 inimese, samal ajal piirates lisakahjude tekitamist riigi majandusele.

«Tahaksin, et saaksin öelda, teeme kõik lahti, kohe,» kirjutas Conte Facebooki postituses. «Kuid selline otsus oleks vastutustundetu. See suunaks nakatumiste kõvera kontrollimatule tõusule ja ohustaks kõiki pingutusi, mida me seni teinud oleme.»

«Mõistlik ootus on, et rakendame seda 4. maist. Peame riigi taasavama nii, et on arvestatud kogu info kõikide üksikasjadega. Tõsine, teaduslik poliitika,» kirjutas Conte.