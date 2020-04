Pandeemia jätab prostituudid nälga ja koduta

Tellijale

«Ma poleks eales uskunud, et ma selles ametis kunagi töötuks võiksin jääda,» rääkis Die Weltile Hamburgis prostituudina töötav Josefa Nereus. Saksamaal, kus prostitutsioon on seaduslik, on pandeemia tõttu suletud bordellid ja muidu inimesi täis tänavad on jäänud tühjaks.