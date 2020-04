Soome uurib viiruse levikut reovett analüüsides

THL-i andmetel on Hollandi, USA ja Austraalia uurimused näidanud, et puhastamata reoveest on võimalik mõõta koroonaviiruse genotüüpi. Uurimus täiendab antikehade testidest ja tegelikest koroonatestidest saadavat arusaama viiruse esinemise kohta ühiskonnas ning võimaldab hinnata muutusi elanikkonna hulgas.