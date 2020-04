WHO: vähestel on kujunenud Covid-19 antikehad

«Piirangute lõdvendamine ei tähista mitte üheski riigis epideemia lõppu,» ütles WHO president Tedros Adhanom Ghebreyesus. «Niinimetatud piirangud aitavad igas riigis epideemia mõjusid kahandada.»

Varem on loodetud, et piirangute lõdvendamisele võib aidata kaasa karjaimmuunsuse tekkimine ühiskondades, mis tähendab, et piisav hulk inimesi on Covid-19 läbi põdenud ja seeläbi saanud haiguse vastu immuunsuse. Paraku näitavad WHO andmed, et viirusevastased antikehad on tekkinud väga väikesel hulgal inimestest.

«Esialgsed andmed näitavad, et võrdlemisi väike hulk elanikkonnast on viirusesse nakatunud,» ütles Ghebreyesus. «Mitte rohkem kui kaks kuni kolm protsenti.»

Ameeriklanna Maria Van Kerkhove, kes on viirushaiguste ekspert ja nõustab Covid-19 pandeemia ajal ka WHOd, ütles, et pidas nakatunute arvu esialgu suuremaks. «Praegu näeme, et inimesi, kel on kujunenud antikehad, on vähem kui eeldasime. Väiksem arv inimesi on nakatunud,» sõnas van Kerkhove.

Reedel avaldatud Stanfordi ülikooli uurimusest selgust, et California osariigis Santa Claras on nakatunuid 50 kuni 85 korda rohkem, kui näitavad ametlikud andmed.

Kui ametlikult on koroonaviirusesse nakatunuid Santa Claras tuvastatud 1094, siis kujunenud antikehade uurimise läbi avastati, et nakatunuid, kel sümptomid ei avaldunud, võib olla 48 000 kuni 81 000.

Isegi siis, kui võtta aluseks kõrgemad numbrid, on kogu elanikkonnas nakatunute arv kolm protsenti. Seega on täpselt sama vähe ka neid, kel kujunenud välja antikehad, ütles WHO.

Sarnase tulemuseni jõuti Hollandis, kui uuriti veredoonoreid. Uuringust selgus, et 7000 doonorist vaid kolmel protsendil on kujunenud uue koroonaviiruse antikehad.

WHO teatel viivad mitmed riigid läbi sarnaseid uuringuid, et mõista, kui laiaulatuslik on olnud uue koroonaviiruse levik. Siiski tõdes van Kerkhove, et tulemuste analüüsimiseks on oluline mõista kõikide riikide uurimistöö meetodit.

Samuti tuletas van Kerkhove meelde, et antikehade olemasolu inimkehas ei tähenda automaatselt seda, et inimene on uue koroonaviiruse vastu immuunne.

Seega tuleb WHO teatel olla piirangute lõdvendamisega väga ettevaatlik.

Hiljuti hoiatas WHO peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus, et uue koroonaviiruse pandeemiaga seoses võib hullem alles ees oodata. «Usaldage meid, hullem on alles ees,» ütles Ghebreyesus. «Tegemist on viirusega, mida paljud inimesed endiselt ei mõista.»

Seejuures hoiatas WHO praegu paljudes riikides kehtivate piirangute liiga varase kaotamise eest. «Tahame rõhutada, et piirangute lõdvendamine ei tähenda epideemia lõppu,» rõhutas Ghebreyesus.

Eraldusmeetmed näitasid oma tõhusust ja inimesed peavad olema uueks eluviisiks valmis, ütles WHO Vaikse ookeani lääneosa piirkonnadirektor Takeshi Kasai.