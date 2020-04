Selgusid võikad detailid Vene palgasõdurite jõhkrutsemisest süürlase kallal

Esmakordselt avaldas ajaleht Novaja Gazeta informatsiooni erafirma Wagner võitlejate julmast veretööst mullu novembris, kui sotsiaalmeedias avaldatud videoklippide põhjal tõestati piinamist, tapmist ja surnukehade rüvetamist Süüria territooriumil vene keelt kõnelevate isikute poolt.

2017. aasta 30. juunil sotsiaalmeediasse jõudnud esimene video näitas ohvri löömist vasaraga ning tema surnukeha tükeldamist.

«Lase käia, lõika teda tugevamalt! Murra ta selgroog! Kasuta kühvlit!» oli kuulda videos meeste sõnu, samal ajal kui üks võitlejatest lõigub elumärkideta mehe surnukeha. «Hoidke jalad alles, me poome ta jalgupidi,» juhendati meest.

Teine lekitatud video näitab maskides mehi, kes valavad jalgupidi üles tõstetud mehe kütusega üle ja süütavad surnukeha.

Nüüd avaldas Novaja Gazeta toimunu kohta uut informatsiooni, peamiselt eesmärgiga mõjutada Venemaa prokuratuuri kuritegu uurima.

Lintšimist puudutavad materjalid pärinevad väidetavalt 2017. aasta juunist. Koletu veretöö leidis aset Shaeri gaasivälja lähedal, mille Süüria režiimiväed 2016. aastal äärmusrühmituse ISIS käest enda kontrolli alla haarasid.

Novaja Gazeta teatel oli Wagneri palgasõdurite veretöö ohver Süüria kodanik Hammadi Taha Al-Bout. Tema käed ja jalad peksti vasaraga puruks, hiljem raiuti tema käed ja pea otsast. Samal ajal tegid võika kuriteo toimepanijad nalju ja pilkasid ohvrit. Süürlase peata keha riputati jalgupidi üles ja süüdati põlema. Tema pea, nagu selgub piltidelt, riputati lähedalasuva aia osa.

Novaja Gazeta tuvastas kuritöö toimumispaiga uurides varasemaid pilte gaasiväljast ja ka sateliidipilte.

Tapjad filmisid toimunut ja videoklipid avaldati internetis. Mullu novembris õnnetus Novaja Gazetal näotuvastustehnoloogiat kasutades üks kuriteo toimepanija tuvastada. Kui siis avaldati mehe perekonna kaitsmiseks vaid tema eesnimi, siis tänases artiklis avaldati täpsemad detailid.

Selgub, et tegemist on 1990. aastal sündinud Stanislav Dõtškoga, kes on endine Stavropoli politseinik. Novaja Gazeta valduses on ka Dõtško liitumisavaldus Wagneri rühmitusega, kus mees toob liitumise põhjuseks soovi esindada Venemaa Föderatsiooni huve välismaal.

Kokku osales veretöö toimepanemises viis kuni seitse inimest, aga peale Dõtško pole kellegi teise isikut suudetud tuvastada.

Kuigi portaal saatis info ka Venemaa prokuratuurile, pole uurimist alustatud.

Novaja Gazeta teatel pandi koletu veretöö toime Shaeri gaasiväljal, mis on seotud Venemaa ettevõttega Евро Полис. 2016. aastal sõlmis ettevõtte Süüria valitsusega kokkuleppe, mille kohaselt toetatakse Süüria režiimivägede sõjalisi operatsioone. Vastutasuks lubati ettevõttele 25 protsenti nafta- või gaasitoodangust kõikidelt vabastatud maardlatelt.

Ettevõtte Евро Полис ametlikud omanikud on tihedalt seotud Venemaa ärimehe Jevgeni Prigožniga, keda tuntakse paremini hüüdnime «Putini kokk» all.

Seega toimus koletu piinamine 2017. aasta suvel gaasiväljal, mis oli osaliselt Venemaa ettevõtte kontrolli all.

Venemaa pole Novaja Gazeta avaldatud uut informatsiooni kommenteerinud. Mullu novembris ütles Venemaa presidendi pressiesindaja Dmitri Peskovi esimesi teateid lintšimisvideost kommenteerides, et Kreml on sellest šokeeritud.

«Meedia on tõepoolest avaldanud vapustavad pildid. Täna õnnestus tutvuda. See on tõepoolest vapustav,» ütles Peskov siis ajakirjanikele.

«Ma ei tea, kui õigustatud on tehtavad järeldused ja igasugused katsed neid isikuid tuvastada. Igal juhul võin öelda, et meil ei ole nende isikute kohta mingit informatsiooni ja me ei ole nendega mingil viisil seotud,» võttis Peskov oma jutu kokku.