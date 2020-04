Egiptus saatis Ühendriikidele abi viirusega võitlemiseks

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) andmeil on Egiptuses registreeritud umbes 3300 uue koroonaviirusega nakatumise juhtu ja 250 surma. Seda on palju vähem kui Ühendriikide ligi 45 000 surmajuhtumit.

Siiski on paljud seadnud kahtluse alla, kas Egiptusel, kus kolmandik elanikkonnast peab toime tulema vähem kui pooleteist dollariga päevas, on ikka kohane abi pakkuda.

«Egiptlased, kes on õnnelikud ja uhked, et Egiptus saatis meditsiinivahendeid Itaaliasse, ÜK-sse ja USA-sse, on ilmselt need, kes ei suudaks endale lubada maksta 10 Egiptuse naela maski eest,» kirjutas Twitteris blogija, kes esineb nime all Suur Vaarao. Kümme Egiptuse naela in üle poole dollari.