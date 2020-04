Põhja-Korea riigimeedia vaikib Kimi tervise teemal

Põhja-Korea meedia jätkas Reutersi teatel nagu tavaliselt, rääkides Kimi saavutustest ning tsiteerides suure juhi varasemaid sõnavõtte. Reutersi teatel rääkisid propagandakanali KCNA tänased põhilood mooruspuu marjade korjamisest ning Bangladeshis toimunud kohtumisest, kus arutati Põhja-Korea ideoloogiat.

Ajaleht Rodong Sinmun kasutas majandusest, tekstiilitööstusest ja linnade arendamisest kirjutades Kimi varasemaid tsitaate. Riigijuhi nimi figureeris tavapärasel kombel kõikjal ajalehes, kuid puudusid teated tema asukohast ja täpsemast tegevusest.

Lõuna-Korea ja Hiina ametnikud ning USA luurega seotud allikad ei ole kindlad, et Kimi tervise kohta edastatud informatsioon tõele vastab. Valge Maja sõnul jälgitakse olukorda tähelepanelikult.

Tuumarelvitustamise nimel Kimiga 2018. ja 2019. aastal kohtunud USA president Donald Trump ütles eile, et teateid Kimi tervise halvenemisest ei ole kinnitatud. «Ma loodan, et tal läheb hästi,» ütles Trump. «Mul on Kim Jong-uniga olnud väga head suhted. Tahaksin näha, et tal läheks hästi. Vaatame, kuidas tal läheb. Me ei tea, kas teated vastavad tõele.»

Trumpilt uuriti, kas ta kavataseb Kimiga ühendust võtta, et tema tervise kohta uurida. USA president vastas: «Võib-olla, aga loodan, et tal läheb hästi.»

Kimi tervise kohta algasid spekulatsioonid pärast seda, kui riigijuht ei osalenud 15. aprillil riigi asutaja ja oma vanaisa Kim Il-sungi sünniaastapäeva üritustel.

Lõuna-Koreast juhitud veebileht Daily NK teatas üleeile õhtul, et arvatavasti 36-aastane Kim Jong-un toimetati 12. aprillil haiglasse, kus talle tehti südameoperatsioon. Eile täpsustati ingliskeelsel veebilehel, et Kimi haigestumisest teatas üks anonüümne allikas. Algul väideti, et infot on kinnitanud mitmed Põhja-Korea allikad.

Veebileht teatas, et diktaatori tervis hakkas suitsetamise, ülekaalu ja ületöötamise tõttu halvenema augustis ja nüüd on ta arstide järelevalve all pealinn Pyongyangist põhjas asuvas Myohyangi residentsis.

Eile kirjutas CNN anonüümse USA ametniku sõnadele tuginedes, et USA jälgib luureandmeid, mille kohaselt on Kimi seisund operatsiooni järel raske. Kaks Lõuna-Korea valitsusametnikku lükkasid aga CNNi väited tagasi ja Lõuna-Korea presidendi kantselei teatas, et Põhja-Koreas pole märgata midagi ebatavalist. Hiina lükkas kuuldused samuti ümber.

Põhja-Korea eksperdid on öelnud, et puuduvad kindlad andmed Kimi tervisliku seisundi kohta, kuid samas arvatakse, et Kimi puudumine Kim Il-sungi sünniaastapäeva pidustustelt võib olla märk sellest, et midagi on valesti.

Lõuna-Korea poolele üle tulnud endine Põhja-Korea suursaadik Londonis Thae Yong-ho sõnas, et riigimeedias valitsev vaikus on ebatavaline, kuna tavapäraselt on riigijuhiga seotud kuulujutud kiiresti ümber lükatud. «Alati, kui on poleemika Kimi kohta, tegutseb Põhja-Korea mõne päeva jooksul, et näidata, et ta on elus ja terve,» ütles Thae avalduses.

Kim päris võimu 2011. aastal pärast oma isa, Kim Jong-ili surma südamerabanduse tagajärjel. Vettpidava informatsiooni saamine kinnisest Põhja-Koreast on keeruline, eriti režiimi puudutavates küsimustes. Sealsete liidrite kohta on ka varem esitatud valeinfot, kuid riski nähakse selles, et Kimil pole selget mantlipärijat, kes tema surma korral võimu üle võtaks. Trump olevat Kimi käest selle kohta uurinud, kuid Põhja-Korea liider ei soovinud täpsustada.

Kuna Kimi väikeste laste kohta on vähe teada, arvavad eksperdid, et riigijuhi surma korral võtaksid võimu ajutiselt üle Kimi toetajad ja tema õde. Seda seniks, kuni Kimi laps on piisavalt vana, et ise riiki juhtida.

Viimastel aastatel on Kim käivitanud diplomaatilise kampaania, et kinnistada end maailmaliidrite seas. Ta on kohtunud kolm korda Trumpiga, neli korda Lõuna-Korea presidendi Moon Jae-ini ja kaks korda Hiina presidendi Xi Jinpingiga.