Suur karantiinieksperiment muudab Maad

New Delhist, mis on maailma kõige saastatumaid linnu, taganeb sudu ning avanevad vaated, mida pole juba aastakümneid nähtud. Lämmastikdioksiidisaaste Ühendriikide kirdeosas on langenud 30 protsenti. Rooma saastetase märtsi keskpaigast aprilli keskpaigani on eelmise aastaga võrreldes langenud 49 protsenti. Tähed öises taevaski on paremini nähtavad.