Leedu kaitseministeerium sai libateate NATO vägede väljaviimise kohta

Ministeeriumi andmeil jõudis kaitseminister Raimundas Karobliseni pärastlõunal elektronkiri, mille saatjaks oli märgitud NATO peasekretär Jens Stoltenberg ja milles väideti, et alliansi väed on otsustatud Leedust ära viia.

«See on järjekordne katse muuta pandeemiakriis julgeolekukriisiks. Selliste libauudistega püütakse külvata umbusku NATO liitlaste vastu ja õõnestada alliansi ühtsust,» ütles Karoblis pressiavalduseks.

Ministeerium kinnitas, et esialgsetel andmetel said samasuguse teate ka Leedu ajakirjandus ja ametiasutused ning NATO Brüsseli peakorteri adressaadid.

Leedu relvajõudude strateegilise kommunikatsiooni osakonna andmetel on katseid kasutada koroonakriisi väärteabe levitamiseks märgata juba kaks kuud.

Ministeeriumi pressiavalduses kinnitatakse, et 1. veebruarist on COVID-19 kohta tuvastatud 807 libauudist. Neid levitatakse vene, inglise ja leedu keeles. Pea kaks kolmandikku neist on vene keeles.