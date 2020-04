Hispaanias tabati üks Euroopa tagaotsitumaid islamiäärmuslasi

Briti allikad kinnitasid mehe vahistamist paar tundi pärast Hispaania politsei poolt korraldatud terrorismivastast haarangut Almería linnas. Hispaania politsei andis esialgu teada, et vahistatud on egiptlane ja veel kaks võimalikku ekstremisti.

29-aastase äärmuslase isa on Adel Abdel Bari, kes mõisteti süüdi Keenias ja Tansaanias USA saatkondade vastu korraldatud pommirünnakutes, milles hukkus 224 inimest. Praeguseks kannab mees USAs 25 aasta pikkust vangistust.

Noorem Bary toetas ISISt avalikult aastatel 2013-2015. Süürias viibides poseeris ta piltidel ja videotel mahalõigatud peadega ning sarjas sotsiaalmeedias lääneriike. Toona arvati, et Bary võibki olla kurikuulus Džihaadi John, kes hukkas kaamera ees mitmeid lääneriikidest pärit pantvange.

Hiljem osutus Džihaadi Johniks hoopis Mohammed Emwazi. Bary tundis Emwazit ja tema lähikonda kuulunud nelja nn ISISe biitlit läbi Lääne-Londoni islamiäärmuslaste võrgustiku. Arvatakse, et Süürias ta teiste brittidest kõrilõikajatega koostööd ei teinud.

Abdel Bary kadus aastateks ning kaua arvati, et ta on surnud. Briti politsei palus oma Türgi kolleegidel Bary üles leida, kuid türklased kaotasid ta silmist 2015. aasta lõpus. Spekuleeriti, et ta võis migrandina Kreeka kaudu Kesk-Euroopasse jõuda.