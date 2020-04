Rumeenia kogus piirangute rikkujate trahvimisega hiiglasliku summa

Trahvidega koguti 24. märtsi ja 19. aprilli vahel kokku 377,5 miljonit Rumeenia leud (78 miljonit eurot) ehk umbes sama palju kui veebruarikuus ettevõtete tulumaksu. Sealset elatustaset arvestades on trahvisummad suured, rikkujaid ootab 2000 - 20 000 leu (413 – 4133 euro) suurune trahv. Riigis on keskmine kuupalk umbes 3000 leud (620 eurot).

Üks Bukaresti linnaosavanem jäi vahele pargis jalgrattaga sõites ning talle määrati 10 000 leu (2066 euro) suurune rahatrahv. Pargid on eriolukorra tõttu suletud, kuid linnaosavanem Robert Negoita väitis, et ta käis seal lihtsalt olukorraga tutvumas.

Lõpuks ütles linnaosavanem siiski, et on valmis vastutuse võtma ja tagajärgedega tegelema, sest kõigil on kohustus reegleid järgida. Seni on Rumeenias teatatud 507st koroonaviirusega seotud surmajuhtumist, positiivse proovi on andnud 9242 inimest.