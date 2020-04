Eelmine aasta oli Euroopas kõigi aegade palavaim

EL-i kliimamuutuse teenistuse Copernicus (C3S) aastaraportist selgub, et Euroopa 12 kõige soojemast aastast 11 on registreeritud alates 2000. aastast.

Kokkuvõttes on Euroopa ilm olnud viimasel viiel aastal kaks kraadi soojem kui 19. sajandi teisel poolel, näitavad C3S-i andmed.

C3S-i diektor Carlo Buontempo ütles, et ehkki 2019. aasta on Euroopa kõige soojem aasta, on tähtis keskenduda pikaajalisele soojenemisele.