WSJ: Vaesemad Ida-Euroopa riigid on viirusega võitlemisel läänest edukamad

Kui peaaegu kogu Lääne-Euroopas täitusid haiglad kiiresti koroonaviirusesse nakatunutega ja surnukuuridel oli raskusi suure surnute hulgaga toime tulla, siis Ida-Euroopa riikides on suudetud viiruse levikut kontrolli all hoida, kirjutas leht.

Surmajuhtumite arvu analüüsides näeb, et Hispaanias on koroonaviiruse tagajärjel iga miljoni inimese kohta surnud 455 inimest, Itaalias 408, Prantsusmaal 319, Suurbritannias 255.

Ida-Euroopa riikides on need numbrid palju madalamad. Rumeenias on iga miljoni inimese kohta surnud 26, Tšehhis 19, Poolas 11 ja Slovakkias 3 inimest.