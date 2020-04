Soome politsei pidas kinni rämpsmaske tarninud ärimehe

KRP iski jälleen suojavarusteita myyneen Onni Sarmasteen tilille, rahoja jäädytetty nyt lähes 3 miljoonaa euroa – Sarmaste: Tämä on järjetöntä https://t.co/cjQziIClBw

Juba varem selgus, et keskkriminaalpolitsei on külmutanud Sarmaste kontol oleva raha, mis ta said Soome tarnekindluse ametilt (HVK) tehingu käigus, millega ta kohustus hankima Hiinast meditsiinitöötajatele kaitsemaske. Kokku küündib külmutatud summa 2,7 miljoni euroni.