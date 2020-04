Soomes on registreeritud pea 150 koroonasurma

Täpsemad andmed on olemas praeguseks 113 surmajuhtumi kohta, neist 57 protsenti on mehed ja 43 protsenti naised.

Surnute mediaanvanus on 84 eluaastat. Alla 60-aastaseid surnuid on viis, vanuserühmas 60-69 eluaastat on surnud kaheksa inimest, vanuserühmas 70-70 eluaastat 24, 80-89 eluaastat 47 ning enam kui 90-aastaste seas on haigus nõudnud 29 inimelu.