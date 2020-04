Prantsusmaa teatas 544 uuest koroonasurmast, ohvreid ühtekokku üle 21 300

Prantsusmaal on intensiivravi vajavate patsientide arv langenud kaks nädalat järjest, ütles kõrgeim tervishoiuametnik Jérôme Salomon ajakirjanikele

Praegu on Prantsusmaal intensiivravis 5218 inimest, neid on 215 võrra vähem kui teisipäeval. Kõrgeim arv oli 8. aprillil - 7148.

Salomon rõhutas, et positiivsetele uudistele vaatamata on viiruse levik Prantsusmaal endiselt kõrgel tasemel ning tuleb täita isolatsioonireegleid.

Prantsusmaa rakendas karme meetmeid koroonaviiruse leviku tõkestamiseks 17. märtsil ning president Emmanuel Macron ütles eelmisel nädalal, et meetmete leevendamine võib alata 11. mail. Valitsus ei ole veel konkreetset plaani avaldanud.

Macron peab reedel videokonverentsi turismi- ja restoranisektori esindajatega ning spekuleeritakse, et baaridel ja restoranidel võidakse lubada uksed avada alates 15. juunist.

Valitsuse kõneisik Sibeth Ndiaye aga ütles, et ei saa seda kinnitada ning vaja on rohkem aega, et töötada välja erinevad stsenaariumid tegevuse taasalustamiseks.