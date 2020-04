Iraani kindral: Trump peaks kaitsma oma inimesi, mitte ähvardama teisi

«Kui Ühendriigid on oskuslikud ja kompetentsed, viivad nad oma üksused (Lähis-Idast) ära, et päästa (oma riiki) koroonaviiruse haiguse käest, enne kui mobiliseerivad kõik teised jõud USA-s, et päästa oma rahvas sellest rängast kriisist, mis on nende riiki tabanud,» ütles brigaadikindral Abolfazl Shekarchi.