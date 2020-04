New Yorgi osariigis tuvastati koroonaviirus kahel kodukassil

USA võimud ütlesid, et kuigi tundub, et mõned loomad võivad saada viiruse inimestelt, siis ei viita miski sellele, et loomadelt kanduks viirus inimestele.

«Me ei taha, et inimesed paanitseksid. Me ei taha, et inimesed kardaksid lemmikloomi» või tormaksid koheselt neid massiliselt testima, ütles CDC ametnik Casey Barton Behravesh. «Ei ole mingeid tõendeid, et lemmikloomad mängiksid rolli selle haiguse levimisel inimestele.»