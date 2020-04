Trump allkirjastas sisserände peatamise määruse

«Selleks, et kaitsta meie suurepäraseid Ameerika töölisi, allkirjastasin ma äsja määruse, mis ajutiselt peatab immigratsiooni Ühendriikidesse. See kindlustab, et igasuguse taustaga töötud ameeriklased on töökohtade saamise eesliinil, kui meie majandus taas avaneb,» ütles Trump pressikonverentsil.