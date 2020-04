Kaks Kanada provintsi palus sõjaväge hooldekodude personalile appi

Abipalve esitati ajal, mil koroonasurmade arv Kanadas tõusis üle 2000 piiri. Umbes pool COVID-19 ohvritest on vanade- ja hooldekodude elanikud.

Ontario peaminister Doug Ford ütles, et sõjaväelasi vajatakse appi viies kõige rohkem mõjutatud hooldekodus. Ta lisas, et koroonaviirus levib neis nagu maastikupõleng.

Ford ei täpsustanud, kui palju sõjaväelasi appi on vaja.

Ontarios on viirusepuhangust teada andnud 128 hooldekodu, kus on surnud ühtekokku 448 inimest.

Québecis on hooldekodudes nakatunud koroonaviirusesse umbes 4000 eakat. Provintsis moodustavad COVID-19 surmadest üle 80 protsendi hooldekodude elanikud.

Québeci peaminister François Legault ütles pressikonverentsil, et palus Ottawat saata appi 1000 sõjaväelast.

See on täiendus 130 sõjaväearstile ja -meedikule, keda juba varem appi paluti, kuid kellest ainult umbes pooled on ka lähetatud.