USA suurendab abi Gröönimaale seismaks vastu Hiina ja Venemaa mõjule

Teadet on oodata neljapäeval, vähem kui aasta pärast seda, kui Trump sattus pilkamise alla, väljendades soovi osta Gröönimaa ära. Kuuldused USA kohaloleku suurendamisest Gröönimaal on juba pälvinud Taani kriitika.

USA ja Euroopa ametnikud ütlesid, et Washingtoni administratsioon teeb koos Gröönimaa valitsusega teatavaks USA rahvusvahelise arenguagentuuri esinduse avamise USA uues konsulaadis pealinnas Nuukis ning vähemalt 12 miljoni dollari eraldamise uuteks abiprojektideks.

USA suursaadik Taanis Carla Sands kirjutas sel nädalal väljaandes Altinget, et Washington võib pakkuda Gröönimaale «olulist majandusabi paketti» ning soovib olla «eelistatud partner Arktikas».

«Nad on selgelt üle piiri läinud,» ütles Taani sotsiaaldemokraatide vähemusvalitsust toetava Sotsialistliku Rahvapartei liige Carsten Hønge. Ta ütles, et Taani peaminister Metter Frederiksen peab koheselt tegutsema, et selgitada suhteid USA-ga.